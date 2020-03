Na razie Polacy nie panikują z powodu koronawirusa

Resort zdrowia poinformował, że stara się zwiększyć liczbę łóżek do intensywnej terapii w szpitalach zakaźnych i bazę respiratorów. Będą także specjalne karetki do pobierania próbek badań u osób z kwarantanny domowej.

Rząd nie starał się nawet liczyć wydatków, przygotowując projekt specustawy. „Koszty wprowadzanych regulacji nie są możliwe do oszacowania z uwagi na to, że w chwili obecnej nie da się? oszacować ewentualnej liczby osób zarażonych wirusem" – czytamy w uzasadnieniu.

Prezes zielonogórskiego szpitala (trafił do niego pierwszy zarażony) Marek Działoszyński mówił, że szpital otrzymał z państwowych rezerw materiałowych 1 tys. sztuk maseczek oraz 300 sztuk kombinezonów. Nie było gogli, rękawic i ochraniaczy na buty. – Zmierzamy już do stanu krytycznego pod względem zaopatrzenia – stwierdza Działoszyński. Na jednego pacjenta z podejrzeniem koronawirusa, potrzeba 4,5 kompletnego kombinezonu na dobę. Takich pacjentów na oddziale przebywało 11. – Dostarczone 300 sztuk kombinezonów może wystarczyć zaledwie na kilka dni – wylicza.

Zdaniem marszałek lubuskiego Elżbiety Anny Polak słabym punktem jest również zbyt długa diagnostyka i oczekiwanie na wyniki badań, co bardzo podraża koszty. Obecnie takie badania wykonywane są dla całego regionu tylko w stacji sanepidu w Gorzowie Wlkp. – Szpital Uniwersytecki dysponuje laboratorium, które po doposażeniu mogłoby szybciej i sprawniej wykonywać te badania – podkreśla marszałek Polak. Wszystkie województwa złożyły zapotrzebowanie do rządu o pieniądze. Ale nie trafiły one jeszcze do szpitali.