Pielgrzymka papieża Franciszka. Wielkie dni Iraku

Na Janabim wrażenie zrobił taki kadr: ubrany na biało papież Franciszek trzyma obiema rękami dłonie ubranego na czarno wielkiego ajatollaha Alego Sistaniego, duchowego przywódcy stanowiących większość w Iraku szyitów. Mieli godzinne spotkanie w sobotę w świętym mieście Nadżaf, poza zasięgiem kamer. Uważa się je za przełomowe, tak postrzega się je też w sąsiednim Iranie, najważniejszym państwie szyickim. Sędziwy Sistani jest jednak zwolennikiem innego szyizmu niż tam – jest umiarkowany, przeciwny obcym wpływom, w tym irańskim, zachowuje dystans do władz.

Od czasu obalenia w 2003 r. dyktatora Saddama Husajna i rozpoczętej później epoki wojny domowej, chaosu i terroryzmu odsetek chrześcijan spadł z 5 proc. do około 1 proc.

– Premier Mustafa al-Kazimi uznał spotkanie Franciszka z Sistanim za tak ważne, że ogłosił, iż na jego pamiątkę każdego 6 marca będzie w Iraku obchodzony Narodowy Dzień Tolerancji i Współistnienia – podkreśla Janabi. Al-Kazimi jest szyitą, ale świeckim. Był pierwszym arabskim przywódcą, do którego zadzwonił, pod koniec lutego, prezydent USA Joe Biden.

Franciszek od lat zabiega o to, by chrześcijanie nie emigrowali z Bliskiego Wschodu. W Iraku większość chrześcijan to katolicy wschodniego rytu. Spotkał się z nimi w Bagdadzie w kościele, który w 2010 r. zaatakowali terroryści z nieznanego jeszcze wówczas szerzej tzw. Państwa Islamskiego, organizacji sunnickiej, zwalczającej też szyitów. Franciszek był w najbardziej chrześcijańskim mieście Karakosz oraz w metropolii na północy Mosulu. Oba miasta były przez parę lat pod kontrolą ISIS, które zabijało, wypędzało, pobierało podatki od innowierców i niszczyło kościoły – przy ruinach jednego z nich modlił się w niedzielę papież.