Epidemia dobija Schengen

Tempo rozwoju choroby jest tak gwałtowne, że w Rzymie postanowiono sięgnąć po niektóre, drastyczne środki zastosowane przez Pekin. W Lombardii ścisłej kwarantannie poddano mieszkańców ośmiu miast, w sąsiednim Veneto – jednego. To łącznie przeszło 50 tys. ludzi. Zamknięte są szkoły, odwołane imprezy masowe, jak pokaz nowej kolekcji Giorgio Armaniego. Ulice Mediolanu, stolicy gospodarczej kraju, opustoszały, bo przerażeni mieszkańcy sami wolą nie iść do pracy. Inni szturmują sklepy w obawie, że za chwilę skończą się dostawy żywności. W aptekach brakuje niektórych środków do walki z epidemią, w tym masek higienicznych.

– Do czego miałoby to prowadzić? Przekształcenia Włoch w lazaret? – pytał w poniedziałek retorycznie Conte.

Jednak regulamin zawartego przed 25 laty porozumienia zakłada, że to każdy z krajów decyduje o przywróceniu kontroli granicznych, nie zaś unijna centrala. Musi jedynie zawiadomić o tym swoich partnerów, powołując się na zaistnienie w jego opinii „sytuacji nadzwyczajnej". Przywrócenie kontroli nie powinno też jednorazowo trwać dłużej niż 30 dni, choć okres ten może być bez końca przedłużany. W samych Włoszech sprawa stała się tematem ostrej debaty politycznej, bo za wprowadzeniem kontroli na wszystkich granicach lądowych opowiedział się przywódca największej partii opozycyjnej Liga – Matteo Salvini. W razie rozpisania przedterminowych wyborów jest on praktycznie pewny przejęcia władzy.

W nocy z niedzieli na poniedziałek Austriacy zatrzymali na kilka godzin pociąg jadący z Mediolanu do Monachium, gdy okazało się, że dwóch pasażerów ma gorączkę. Dopiero po przeprowadzeniu testów mógł on ruszyć ponownie w drogę. Jednak minister spraw wewnętrznych Karl Nehammer zapowiedział, że w poniedziałek późnym wieczorem zbierze się specjalna grupa zadaniowa, która rozstrzygnie, czy przywrócenie kontroli na granicy jest konieczne. Byłoby to szczególnie dotkliwe na przełęczy Brenner, przez którą codziennie przejeżdża tysiące ciężarówek łączących północ i południe Europy. W ślady Wiednia nie zamierzają natomiast na razie pójść pozostali sąsiedzi Włoch, choć w każdej chwili może się do zmienić.