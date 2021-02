Zmarła Judyta Turan. Aktorka znana m.in. z "M jak miłość"

- Składam się z warstw. Każda pochodzi z innego miejsca na świecie. Jestem kolażem krajobrazów, języków i kultur, to właśnie dzięki nim zyskałam głębię i wielopłaszczyznowość odczuwania. Każdy z punktów na mapie jest częścią mojego domu. A mój dom jest tam gdzie akurat jestem. Wszech/świat nie ma granic- napisała na swojej stronie internetowej.

Aktorka chorowała na nowotwór. Informacje o problemach z jej zdrowiem pojawiły się już w 2019 roku, kiedy zaapelowała do fanów o pomoc w uzbieraniu pieniędzy na kosztowną terapię w Niemczech. Musiała zebrać pół miliona.

- Sama diagnoza to był ogromny wstrząs, a potem wyparcie, poczucie, że to nie może być prawda, pytanie "dlaczego ja" i w końcu panika o przyszłość. Jeśli się ma dzieci, to się myśli w takiej sytuacji przede wszystkim o nich – wyjaśniła Turan w rozmowie z Wirtualną Polską.