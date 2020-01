Więcej ofiar na polskich drogach. Co dziesiąty wypadek jest śmiertelny

– W 2019 r. na drogach zginęło 2905 osób. Mówiąc obrazowo, w ubiegłym roku średnio w co dziesiątym wypadku ktoś stracił życie – mówi „Rzeczpospolitej" Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. – Główny powód wysokiej śmiertelności to wciąż nadmierna prędkość – zaznacza.

Najnowsza tragedia, która zabrała życie czterech osób wydarzyła się we wtorek – przy dobrych jak na tę porę roku warunkach na drodze krajowej nr 17, koło Kołbieli (Mazowsze). Rozpędzony samochód osobowy wbił się w tył naczepy ciężarówki. Z danych KGP wynika, że w ubiegłym roku doszło do 31 674 wypadków – o 1,4 tys. mniej niż w poprzednim. Spadła też – o 1,9 tys. – liczba rannych. Ale zabitych było o 44 więcej (w 2018 r. ich liczba zwiększyła się o 31 wobec 2017 r.).

Co ciekawe, Mazowsze pod względem liczby wypadków zajmuje dopiero piąte miejsce w kraju – jednak okazuje się, że ich skutki często były tragiczne, w co siódmym ktoś zginął. Dużo zabitych było też w woj. wielkopolskim (279 – o 18 więcej), ale ten region przoduje w liczbie wypadków – w ubiegłym roku było ich niemal 4 tys., czyli najwięcej w kraju.

Ludzie najczęściej giną w terenie niezabudowanym – tu dochodzi do ok. 75 proc. ogółu wypadków. – Poza miastami kierowcy jeżdżą szybciej, a w razie zderzenia, im większa prędkość, tym bardziej tragiczne skutki – wyjaśnia Kobryś.

– Nic nie zastąpi rozsądku kierowców i to trzeba wciąż przypominać – uważa Joanna Kącka, rzeczniczka łódzkiej policji. Wspomina wypadek z wtorku, gdy na łuku młody kierowca wypadł z drogi, zginął na miejscu. – Prawo jazdy miał od niedawna. To tragedia dla jego bliskich, miało urodzić mu się dziecko – dodaje Joanna Kącka.

Dobre drogi – jak oceniają eksperci – mają pewien wpływ na bezpieczeństwo, o czym świadczy choćby to, że na autostradach doszło do 414 wypadków z 70 zabitymi. Podobna skala dotyczy ekspresówek. – Droga ma znaczenie, jednak w 95 proc. przypadków winę za wypadek ponosi człowiek – podkreśla insp. Kobryś. – Polscy kierowcy muszą więc zdjąć nogę z gazu, co zresztą czynią, gdy podróżują za granicą – dodaje i przypomina, że piratów coraz częściej wyłapują policyjne grupy Speed mające nieznakowane pojazdy z wideorejestratorami.