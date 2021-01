Będzie pierwsza hejnalistka w Krakowie?

A wymagania są spore. Hejnalista nie może być karany, musi posiadać polskie obywatelstwo i przynajmniej średnie wykształcenie i zdolność do pełnienia służby w PSP.

Na zgłoszenia chętnych KM PSP w Krakwie czekała do 5 stycznia. Dotąd wpłynęło 17 zgłoszeń, w tym po raz pierwszy dwa od kobiet.

Strażacy będą czekać jeszcze ewentualnie na podania nadsyłane pocztą. Pełna lista kandydatów dopuszczonych do dalszego etapu rekrutacji ma zostać opublikowana w przyszłym tygodniu.

A kandydaci, którzy zostaną do niego dopuszczeni będą musieli m.in. m.in. przejść sprawdzian gry na trąbce, test sprawnościowy, sprawdzian braku lęku wysokości, ale też muszą znać historię hejnału czy miasta Krakowa.

W przypadku kobiet mają one tylko nieco inny test sprawności fizycznej. Zamiast podciągania na drążku, będą rzucać piłką lekarską.

Hejnalista na wieży Mariackiej pracuje przez 24 godziny na dobę, po czym ma 48 godzin przerwy. Trębacz wygrywa hejnał o każdej pełnej godzinie, od godziny 8 do 7 dnia następnego.

Aby wejść na wieżę Mariacką trzeba pokonać 272 schody, co trwa prawie trzy minuty. Do 2014 roku, czyli do remontu schodów, strażak pokonywał ich 239.