Ograniczenie na autostradach pomoże klimatowi? Debata w Niemczech

Ruch ten miałby na celu ograniczenie emisji CO2, a także zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.

- Byłaby to jedna z pierwszych incjatyw, które Partia Zielonych wprowadziłaby w życie, gdyby została wybrana do władzy we wrześniowych wyborach - powiedział w czerwcu lider partii Robert Habeck.

Partia Socjaldemokratyczna (SPD), która od 2013 roku jest partnerem w koalicji rządzącej z Partią Chrześcijańsko-Demokratyczną (CDU) Angeli Merkel, również zobowiązała się do wprowadzenia ograniczenia prędkości, jeśli zostanie wybrana jako największa partia tej jesieni.

Jednocześnie szef CDU Armin Laschet, który ubiega się o zastąpienie Merkel na stanowisku kanclerza Niemiec, wykluczył w poniedziałek ten pomysł, określając go jako "nielogiczny".