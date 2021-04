Patolog sądowy: George Floyd zmarł głównie przez problemy z sercem

George Floyd zatrzymany przez policję z Minneapolis zmarł po tym jak funkcjonariusz, który go zatrzymał przez niemal dziewięć minut przyciskał kolanem jego szyję, mimo iż zatrzymany mężczyzna - co słychać na nagraniu z zatrzymania, które trafiło do sieci - wiele razy mówił, że nie może oddychać.

W związku ze śmiercią Floyda w USA dochodziło do gwałtownych protestów. Na ulice wyszło wówczas tysiące ludzi. To przedstawiciele różnych grup rasowych, w tym spore grupy młodych białych Amerykanów, lokalni aktywiści albo spontanicznie dołączający się okoliczni mieszkańcy.

W środę w patolog sądowy dr David Fowler powiedział, że „George Floyd zmarł głównie przez problemy z sercem, a także czynniki takie jak fentanyl w jego organizmie, przyciskanie kolanem jego szyi przez policję, wdychanie spalin samochodowych, gdy leżał na ziemi oraz guz w biodrze”. - Wszystko to razem spowodowało śmierć pana Floyda - podkreślił.

Jak twierdzi patolog, serce Georga Floyda „otrzymało znacznie mniej tlenu i krwi niż dzieje się to na zdrowych poziomach”. Dodał, że powodem tego była choroba serca. - Miał znaczące zwężenie wszystkich tętnic wieńcowych - powiedział.