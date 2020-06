Trump ukryty w bunkrze. Zdewastowany pomnik Kościuszki

W Waszyngtonie demonstranci zniszczyli m.in. pomnik Tadeusza Kościuszki, stojący w pobliżu Białego Domu.

Głos w tej sprawie zabrał ambasador Polski w USA Piotr Wilczek.

"Jestem zdegustowany i przerażony tym aktem wandalizmu" - napisał Wilczek na Twitterze, prosząc jednocześnie Biały Dom i National Park Service, agencję opiekującą się zabytkami, o jak najszybsze przywrócenie pomnika do stanu pierwotnego.

I am disgusted and appalled by the acts of vandalism committed against the statue of Thaddeus Kościuszko in DC, a hero who fought for the independence of both the US and Poland. I implore @WhiteHouse & @NatlParkService to quickly restore the statue to its original state. https://t.co/5VuB33svpp