Prawnik Trumpa z dwoma nominacjami do Złotych Malin. Polskie „365 dni” z sześcioma

Uwaga światowych mediów skupia się jednak nie tylko na polskiej produkcji, ale w co najmniej równej mierze na Rudolfie Giulianim. W kontynuacji filmu o fikcyjnym dziennikarzu z Kazachstanu, człowiek roku tygodnika „Time” z 2001 roku pojawił się w niedwuznacznej sytuacji z młodą kobietą w hotelowym pokoju.

Maria Bakalova, udająca dziennikarkę (córkę Borata - Tutar), przeprowadziła wywiad z Giulianim, a następnie poszła z nim na drinka do hotelowego pokoju. Tam ukryte kamery nagrały, jak prawnik Donalda Trumpa kładzie się na łóżku i wkłada rękę w spodnie. W filmie w tym momencie do pokoju wbiega Borat, krzycząc: „Ona ma 15 lat! Jest dla ciebie za młoda!”. Giuliani utrzymywał, że nagranie pokazuje chwilę, w której chowa koszulę w spodnie.

Giuliani został nominowany do Złotych Malin jako najgorszy aktor drugoplanowy oraz w kategorii „najgorsze ekranowe niedopasowanie” - razem z Marią Bakalovą.

Bułgarska aktorka tymczasem wcześniej była nominowana za swoją rolę do Złotego Globu i wskazywana jest jako możliwa kandydatka do Oscara. Na dwóch biegunach znajduje się także Glenn Close, która po występie w „Elegii dla bidoków” dostała nominację do Złotej Maliny dla najgorszej aktorki drugoplanowej, choć wcześniej w tej samej kategorii była nominowana do Złotych Globów.

W poniedziałek ogłoszone zostaną nominacje do tegorocznych Oscarów.