"Szaman Qanon" żałuje, że szturmował Kapitol

Chansley uwieczniony na zdjęciach z Kapitolu w futrzanej czapce imitującej głowę żubra, z obnażonym torsem, w oświadczeniu wydanym za pośrednictwem swojego obrońcy napisał, że od czasu, gdy trafił do aresztu po szturmie na Kapitol, przewartościował swoje życie i zdał sobie sprawę, że nie powinien był wtargnąć do siedziby amerykańskiego Kongresu.

Chansley, który wcześniej twierdził, że przybył pod Kapitol na wezwanie Donalda Trumpa, napisał teraz, że były prezydent "rozczarował wiele osób".

Mężczyzna prosił też o "cierpliwość wobec niego i innych, pokojowych osób, jak on, które obecnie przeżywają trudne chwile składając w całość wszystko to co im się zdarzyło, co zdarzyło się wokół nich i co zdarzyło się przez nich".

"Jesteśmy dobrymi ludźmi, którzy troszczą się o nasz kraj" - dodał.