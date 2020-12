Rosja zakazała przekleństw w mediach społecznościowych

Jako zakazane autorzy ustawy zapisali także "treści obsceniczne". Nie są one jasno sprecyzowane i większość prawników przypuszcza, że jako takie zostanie zakwalifikowane każde przekleństwo.

Jeden z autorów ustawy, Siergiej Bojarski z "Jednej Rosji", mówił dziś w rozmowie z portalem Lenta.ru, że ustawa nie zabrania przeklinania w sieci.

- Nie ma sensu mówić, że ogłosiliśmy krucjatę przeciwko wulgaryzmom. Prosimy tylko, by ich nie używać. A jak to zrobią media społecznościowe, to już ich sprawa - stwierdził.

Parlamentarzysta zapewnił, że sankcje za stosowanie wulgaryzmów "raczej się w przyszłości nie pojawią".

- Wiele mediów już teraz upomina użytkowników za nadużywanie wulgarnego języka. My tę normę po prostu zapisaliśmy w przepisach - mówił Bojarski.

Oczywiście regulaminy Facebooka czy Twittera nie zakładają —w przeciwieństwie do ustawy — że firma obciąży się grzywną za opublikowanie przekleństwa lub odbierze sobie prawo do działalności w Rosji, jeśli coś takiego zdarzy się wielokrotnie - pisze Onet.