"Dąb Rzeczypospolitej" spalony. Nagroda za wskazanie sprawcy

Dyrektor podkreślił, że doszło do ogromnej straty, "nie tylko dla braci leśnej Nadleśnictwa Brodnica, ale i dla całego społeczeństwa Pojezierza Brodnickiego oraz wszystkich, którzy mieli szczęście i przyjemność widzieć na własne oczy majestatyczny dąb".

"To nie był przypadek, z pewnością to zamierzone działanie podpalacza" - napisał dodając, że "w głowie się nie mieści", co kierowało sprawcą, który dokonał "tak okrutnego czynu".

"Żal, rozgoryczenie, smutek, jak można było dopuścić się takiego czynu. Bezmyślność, choroba, zawiść, używki? Nie wiem, co może usprawiedliwić takie działania, ale śledztwo trwa. Być może nigdy nie dowiemy się, kto dopuścił się tego przestępstwa, jednak niszczyciel będzie musiał żyć ze świadomością popełnionego czynu" - czytamy w oświadczeniu.

W związku z podpaleniem niemal pięćsetletniego pomnika przyrody "Dębu Rzeczypospolitej" w rezerwacie Jar Brynicy, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu wyznaczył nagrodę w wysokości 10 tys. zł za pomoc w ujęciu sprawcy lub sprawców podpalenia.