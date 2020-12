Skradziony przez nazistów dzwon wraca do Polski po 77 latach

Gdy pandemia koronawirusa to umożliwi, 400-kilogramowy dzwon z 1555 roku zostanie przewieziony do parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sławięcicach, skąd ukradziony został przez nazistów 77 lat temu. Obecnie znajduje się on na dziedzińcu sądu kościelnego w Muenster. Tamtejsza diecezja podpisała z polską parafią umowę o jego trwałym wypożyczeniu.

Dzwon, który przez polską parafię poszukiwany był od dwóch lat, został odnaleziony przez pastora Mariana Bednarka. Przez dziesięciolecia znajdował się na dziedzińcu wraz z dwoma innymi dzwonami. - Po 77 latach czekania miesiąc czy dwa nie mają znaczenia - powiedział były mieszkaniec Sławięcic.