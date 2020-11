Znamy słowo roku 2020 według Collins Dictionary

Zdaniem autorów słownika Collinsa, słowo „lockdown” jest „typowym znakiem czasu”. Tegoroczny zwycięzca znacznie różni się od swoich poprzedników. W ubiegłych latach wyróżnione były bowiem między innymi słowa „Gangnam Style” (2012), „photobomb” (2014) czy „binge-watch” (2015).

Jak zarejestrowali autorzy słownika, słowo „lockdown” w 2020 roku zostało użyte ponad 250 000 razy, podczas gdy w 2019 liczba to wynosiła zaledwie 4 000.

BREAKING NEWS The Collins Word of the Year is… lockdown. Find out more about #CollinsWOTY 2020 and see the full shortlist here: https://t.co/4ZAEE47p9H#wordoftheyear #CollinsDictionary #lockdown pic.twitter.com/3OLL7RfSwS