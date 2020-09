Chińczycy chcieli przemycić do Rosji 50 ton radioaktywnego piasku

Celnicy podali, że piasek średnio 50-krotnie przekracza naturalne normy promieniowania. W przypadku niektórych worków poziom promieniowania przekraczał natomiast normy nawet 88-krotnie.

Celnicy przekazali radioaktywny ładunek do badań. Towar zarekwirowano i nie może on ani wjechać dalej do Rosji, ani wrócić do Chin.

Według biura prasowego od początku 2020 roku celnicy z Władywostoku potwierdzili już 19 przypadków transportu przez granicę obiektów niebezpiecznych. Wcześniej importowano takie radioaktywne rzeczy, jak samochód, części do auta, koparka z Japonii, części do helikoptera z Niemiec czy palety z akcesoriami spawalniczymi z Chin.