Jan Paweł II z głazem nad głową. Instalacja przed Muzeum Narodowym w Warszawie

Postawiona w niecce fontanny wypełnionej czerwoną cieczą figura przedstawia papieża trzymającego nad głową głaz. Instalacja o nazwie "Zatrute źródło" to odpowiedź na rzeźbę Maurizia Cattelana z 1999 r., obrazującą Jana Pawła II przygniecionego meteorytem.

Tytuł, figura i czerwona woda mają nawiązywać do polskich mitów i symboli oraz stawiać pytania "o rolę sztuki, tradycji i pamięci".

"W ujęciu Kaliny Jan Paweł II nie jest bezsilnym, starym człowiekiem przygniecionym meteorytem, lecz tytanem o nadludzkiej sile" - podało Muzeum Narodowe.

W czerwcu ubiegłego roku Sejm ustanowił rok 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II. "Dla nas, Polaków, pontyfikat papieża Polaka ma więc znaczenie szczególne" - podkreślono w uchwale stwierdzającej, że papież był najważniejszym z ojców niepodległości Polski, a w czasie pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1979 r. rozpoczął się proces, który zaowocował powstaniem "Solidarności", wyzwoleniem narodu spod panowania komunizmu i odbudową jedności Europy.

Jan Paweł II "sięgając do źródeł chrześcijaństwa, uczył nas otwartości, wyrozumiałości, ale i odwagi w obronie wartości chrześcijańskich, na których oparta jest Polska i Europa" - czytaliśmy w uchwale wyrażającej wolę, by nauczanie i wielkie dziedzictwo, które pozostawił św. Jan Paweł II, były dla narodu "inspiracją do budowania Polski wolnej i sprawiedliwej".