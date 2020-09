Rośnie liczba odebranych praw jazdy. Będą rewolucyjne zmiany?

Fotoradary, kontrole drogówki, grupy SPEED, które w nieoznakowanych samochodach namierzają kierowców łamiących przepisy, to wciąż za mało, by odstraszyć piratów drogowych. W tym roku za przekroczenie dozwolonej prędkości o więcej niż 50 kilometrów na godzinę, prawa jazdy zatrzymano już ponad 46 tys. kierowców. Rok temu o tej samej porze – niespełna 34 tys. – wynika z najnowszych statystyk.

Przekroczenia są znaczne. Np. w Konopkach na Mazowszu 36-latka jechała volvo 135 km/h tam, gdzie obowiązywało ograniczenie do 60 km/h. Zjechała na przeciwny pas, uderzyła w barierę, a później w samochód z naprzeciwka. Zatrzymana przyznała, że jechała szybko, a w dodatku „poprawiała włosy, spadły jej okulary i to ją zdekoncentrowało”.

W tym roku, do połowy września doszło do 2717 wypadków, to o 557 mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Rannych było o pół tysiąca mniej, ale zabitych – niemal tyle samo, bo 170 osób, czyli tylko o jedna mniej. – To oznacza, że wypadki były tragiczniejsze w skutkach. A takie są przy nadmiernej prędkości – komentuje Wojciech Pasieczny, były szef stołecznej drogówki, ekspert ruchu drogowego.