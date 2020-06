UNHCR wzywa do reparacji za kolonializm i niewolnictwo AFP

Michelle Bachelet, Wysoka Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka (UNHCR), wezwała w środę niektóre kraje do skonfrontowania się z kwestią niewolnictwa i kolonializmu oraz do naprawienia „stuleci przemocy i dyskryminacji” poprzez odszkodowania.