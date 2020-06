Uciekał przed psem, wpadł do studni. Po sześciu dniach uratowany

- Jacob wołał o pomoc, a jego krzyki usłyszał jeden z okolicznych mieszkańców, który szedł nakarmić swe krowy - powiedział AFP szef miejscowych służb ratunkowych Gede Darmada.

Wpadając do czterometrowego wykopu Roberts doznał złamania nogi i nie był w stanie wydostać się ze studni. Mężczyzna powiedział, że wpadł do wykopu, gdy uciekał przed goniącym go psem.

- Wyglądał na wychudzonego - powiedział o uratowanym Yusak Agustinus Sooai, komendant policji dystryktu Kuta Południowa w Badung.

Rannego Brytyjczyka do szpitala przetransportowali policjanci.