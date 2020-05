Janina Ochojska pokonała nowotwór

Janina Ochojska w połowie kwietnia ubiegłego roku poinformowała, że choruje na raka piersi. - To ogromna rewolucja w moim życiu. Jak państwo wiecie, kandyduję do Parlamentu Europejskiego i chcę państwu powiedzieć, że nie rezygnuję z kandydowania - mówiła wówczas kandydatka do Parlamentu Europejskiego z list Koalicji Europejskiej.

Ochojska zdobyła mandat europosła i rozpoczęła kurację. W marcu tego roku poinformowała, że jest na "ostatnim już etapie leczenia onkologicznego - na naświetlaniach radiologicznych".



"Czuję się każdego dnia coraz lepiej i Wam również życzę zdrowia w tych trudnych czasach!" - pisała na swoim koncie na Instagramie.

O pokonaniu nowotworu poinformowała dziennikarka Agata Młynarska. "Janka Ochojska pokonała raka" - napisała.

