Pomoc dla artystów

Filmowcy przez kryzys zostali dotknięci bardzo mocno. Stanęły prace produkcyjne, przerwano lub odwołano zdjęcia do filmów i seriali. W tej sytuacji ZAPA, organizacja zbiorowego zarządzania będąca częścią Stowarzyszenia Filmowców Polskich uruchomiła proces wypłaty specjalnych zaliczek na poczet przyszłych tantiem dla autorów i producentów – to prawie 5 tys. osób. Dodatkowo zapadła decyzja, by w 2020 roku przyspieszyć wszystkie terminy repartycji i wypłat dla uprawnionych.

Szefowie Stowarzyszenia pomyśleli również o tych swoich członkach, którzy nie są objęci systemem tantiem dla twórców. O ludziach reprezentujących niemal 30 filmowych zawodów - charakteryzatorach, reżyserach castingu, kierownikach produkcji, drugich reżyserach, oświetlaczach, kaskaderach i wielu innych. Dla nich SFP razem Polskim Instytutem Sztuki Filmowej uruchamiają program bezzwrotnych stypendiów.

Jak mówi prezes Stowarzyszenia Filmowców utworzony został w tym celu specjalny fundusz, którego budżet pochodzi ze środków PISF i SFP. Być może uda się też pozyskać środki z innych źródeł.

— O stypendium będą mogli ubiegać się członkowie Stowarzyszenia, którzy reprezentują nierepartycyjne profesje zwracając się bezpośrednio do SFP, a pozostali do PISF. Podania będzie rozpatrywać wspólna komisja, do której zaprosiliśmy również przedstawicieli Gildii Reżyserów, Stowarzyszenie Twórców dla Rzeczypospolitej, Akademii Filmowej i KIPA - mówi Jacek Bromski.