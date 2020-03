Weekend z kulturą: Normanem Daviesem, Zbigniewem Liberą i poetami

Nie musisz spędzić weekendu na kulturalnej pustyni z powodu pandemii. Sieć jest pełna twórczych akcji, spotkań, dyskusji. Polecamy dziś kilka inspirujących propozycji

Gdyńskie Centrum Kultury oraz Miasto Gdynia prowadzą od 2018 roku Gdyński Konsulat Kultury, który stał się bardzo ciekawym miejscem spotkań w Trójmieście. Teraz na czas uziemienia w domach uruchamiają w piątek 20 marca akcję „Konsulat Kultury on line”, z emisją zapisów najciekawszych wydarzeń. W piątkowy wieczór o godz.19.30 będzie można zobaczyć powtórkę debaty „O wolności…” sprzed dwóch lat, w której uczestniczyli prof. Norman Davies, ks. prof. Michał Heller i prof. Szewach Weiss. Rozmawiali wówczas o wolności w nauce, twórczości oraz we współczesnym świecie. Problemy te nie straciły na aktualności. Do oglądania TUTAJ. Konsulat zapowiada regularną obecność na Youtube. Kolejny program 23 marca o 19.30 to „Mistrzowie słowa”, w którym znakomici aktorzy - Anna Seniuk, Jerzy Radziwiłowicz, Andrzej Seweryn będą czytać czytają fragmenty książek Normana Daviesa. Poniżej dalsza część artykułu

Poeci czytają wiersze W sobotę 21 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Poezji. Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku zwykle organizuje z tej okazji Festiwal Europejski Poeta Wolności. Ale pandemia wymusiło jego przeniesienie - na 18-21 czerwca. Nie przeszkadza to jednak, by z poezją obcować już dzisiaj. Instytut ogłasza akcję i konkurs #poezjawdomu. Do 22 marca poeci czytają wiersze. Publikowane są też artykuły, podcasty, nagrania rozmów oraz tomy poezji do pobrania online. Mnie spodobał się wiersz jednego z nominowanych do Nagrody Literackiej Miasta Gdańska Europejski Poeta Wolności 2020 - Jeana Portante z Luksemburga z tomu „Po Trzęsieniu" Wyraźnie widziałem jak drą na kawałki wszystko dookoła. Podarli południe podarli północ ale niczego nie wyrzucili.: Podarli wszystko i niczego nie wyrzucili. Lecz kiedy zabrali się do słońca i stało się jasne że ich nie spali a potem podarli cyprys nie roniąc przy tym ani kropli czasu nie było już najmniejszych wątpliwości. Darli po to by wszystko pozostało całe. I pozostało całe bo wszystko podarli. Instytut Kultury Miejskiej zachęca także do udziału w konkursie. Wystarczy zrobić sobie zdjęcie lub nagrać film przy lekturze ulubionej poezji. Nagrodą jest 5 zestawówpoezji. Więcej znaleźć można TUTAJ.