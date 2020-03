Pierwszy pies z koronawirusem nie żyje

Pies należał do 60-letniej kobiety, u której stwierdzono koronawirusa. 25 lutego pacjentka trafiła do szpitala, który opuściła 8 marca po tym, gdy wyzdrowiała.

Od 26 lutego zwierzę przebywało na przymusowej kwarantannie. W minioną sobotę pies wrócił do domu. - Departament Rolnictwa, Rybołówstwa i Środowiska (AFCD) dowiedział się od właścicielki, że pies zmarł 16 marca. Właścicielka nie zgodziła się na sekcję zwłok - powiedział rzecznik departamentu, cytowany przez "South China Morning Post".

W czasie kwarantanny pies był pięciokrotnie badany na obecność koronawirusa. Za każdym razem wynik badań próbek pobranych od czworonoga dawał wynik "słaby pozytywny". Dopiero po tym, jak testy przeprowadzone 12 i 13 marca dały wynik negatywny, władze pozwoliły, by pies wrócił do właścicielki.

Testy serologiczne badające obecność przeciwciał w pobranej 3 marca krwi psa dały wynik negatywny. Zdaniem Departamentu Rolnictwa, Rybołówstwa i Środowiska nie oznaczało to, że pies nie zaraził się koronawirusem. - Znane są łagodne lub bezobjawowe przypadki innych koronawirusów u ludzi, gdy także nie dochodzi do produkowania przeciwciał - stwierdził przedstawiciel departamentu.

Zdaniem AFCD, kody genetyczne wirusa u psa i osób, z którymi miał on kontakt, były bardzo do siebie zbliżone. Według departamentu, prawdopodobnie szpic zaraził się od ludzi, choć brak dowodów, by zwierzęta domowe mogły być źródłem infekcji lub by mogły same chorować na COVID-19.