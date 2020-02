Otruto konie, które pomagały niepełnosprawnym dzieciom?

Do śmierci koni doszło 17 lutego. - Rano zobaczyłam leżącą na wybiegu źrebną klacz. Z jej pyska wypływała piana. Nie żyła. Kilka godzin po niej odszedł kucyk. Podejrzewamy, że trutka została dodana do wody, którą spożywały, choć czekamy na ostateczne wyniki badań - powiedziała w rozmowie z polsatnews.pl prezes zarządu fundacji Inter Pares Iwona Sawicka.

Aby ustalić przyczynę śmierci zwierząt, do analizy oddano ich organy wewnętrzne. Prezes fundacji poinformowała, że na dnie wody dla koni znaleziono „dziwny osad”, co może świadczyć o tym, że prawdopodobnie zostały one otrute.

Z badań wynika, że zwierzęta doznały krwotoku wewnętrznego. Ostateczne wyniki mają potwierdzić w wyniku spożycia jakiej substancji zmarły. Trzeba będzie na nie poczekać jednak od miesiąca do dwóch, gdyż próbki zostały wysłane do Niemiec. "Mamy wstępne wyniki krwi (biochemia, morfologia). Niemal z całą pewnością możemy stwierdzić, że konie zostały otrute. Czekamy jeszcze na wyniki toksykologii żeby stwierdzić jaka to była substancja. Możliwe, że dopiero za miesiąc się dowiemy" - poinformowała fundacja w mediach społecznościowych.

Choć nie ma na to dowodów, Sawicka uważa, że „ktoś chciał w fundację uderzyć finansowo”.

Inter Pares organizuje między innymi bezpłatne zajęcia z hipoterapii, w których biorą udział dzieci z przedszkola terapeutycznego. - Teraz wszystko legło w gruzach. Nie stać nas na nowe konie, a Kaprys jest za młody na hipoterapię. Miał się jej przyuczać w tym roku przy zmarłej klaczy. Być może uda nam się kupić konia do hipoterapii, ale musimy się finansowo odbić - powiedziała Sawicka w rozmowie z polsatnews.pl. Jak dodała, martwi się także o inne zwierzęta, które są pod opieką fundacji, między innymi kilkanaście psów, kozy czy jedynego konia, którego udało się uratować. Aby założyć monitoring i pokryć straty, uruchomiono zbiórkę pieniędzy. "Nasza zbiórka na monitoring stanęła w miejscu. Z tego co się uzbierało wystarczy, żeby oddać pożyczone pieniądze na wywóz zwłok i na część długu u weterynarza. Nie wystarczy nam na opłacenie badań nie wspominając o instalacji monitoringu. Nie mamy żadnych oszczędności żeby założyć pieniądze. Jeśli ta zbiórka nie ruszy, nie ruszy również monitoring" - napisano na facebookowym koncie fundacji.

Fundacja Inter Pares wyznaczyła nagrodę za znalezienie sprawcy. - Jeśli wiedzą państwo cokolwiek o domniemanym sprawcy, prosimy - zgłaszajcie się do nas. Informator będzie mógł zachować anonimowość. Oferujemy także nagrodę w wysokości 1000 zł przekazaną przez jednego z darczyńców - podkreśliła Sawicka.