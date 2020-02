Utah: Wielożeństwo przestanie być przestępstwem?

Senat poparł przepisy 29 głosami "za" przy braku głosów sprzeciwu. Teraz ustawę musi przyjąć jeszcze stanowa Izba Reprezentantów, gdzie jednak zmienione przepisy spotkają się zapewne z większym sprzeciwem.

Propozycja zmian w przepisach Senatu przewiduje, że mniejsze kary groziłyby tylko w sytuacji, gdy obie strony są świadome, że dopuszczają się poligamii. Sytuacja, w której jedne z małżonków ukrywa przed drugim fakt, że wszedł już wcześniej w jeden związek małżeński, nadal byłaby przestępstwem zagrożonym więzieniem.

Senator Deirdre Henderson, która przedstawiała projekt tłumaczyła, że jego celem nie jest legalizacja poligamii, ale obniżenie kar dla osób żyjących w poligamicznych społecznościach. Ustawa ma m.in. ułatwić takim poligamistom dostęp do usług publicznych - służby zdrowia czy systemu edukacji bez obawy przed więzieniem.

Przeciwnicy ustawy podkreślają, że poligamia powinna nadal być traktowana jako przestępstwo, ponieważ jest groźna i szkodliwa dla kobiet i dzieci, zwłaszcza młodych dziewcząt, które są często zmuszane do poślubienia starszych mężczyzn.

Mormoni, czyli wyznawcy Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich oficjalnie praktykowali wielożeństwo od 1847 do 1890 roku. Po 1890 roku, pod presją władz stanowych, Kościół ten odszedł od tych praktyk i obecnie mormoni, którzy dopuszczają się wielożeństwa, są obkładani ekskomuniką. Mimo to w stanie żyje ok. 30 tys. fundamentalistycznych mormonów, którzy nadal praktykują wielożeństwo uważając je za zgodne ze swoją wiarą.