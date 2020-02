Oburzenie po słowach posła. „Sprzedaj psa, opłacisz rachunki”

Lyubov Kolyucha zadzwoniła do programu emitowanego przez kanał telewizyjny 112 Ukraina, aby opowiedzieć o warunkach swojego życia. 66-latka mówiła o niskiej emeryturze i tym, że po opłaceniu rachunków nie ma środków do życia. Kobieta powiedziała, że dostaje 2 tys. hrywien (310 zł) emerytury miesięcznie, a kwota styczniowego rachunku za gaz wyniosła 1953 hrywien (303 zł), plus 154 hrywien (24 zł) za jego dostarczenie.

