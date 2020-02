Iran: Niepowodzenie programu kosmicznego. Satelita nie wszedł na orbitę

"Wyniesienie satelity 'Zafar' nie udało się. Jak w przypadku wielu projektów naukowych, doszło do niepowodzenia. FALCON 9, Juno II, ATLAS, PROTON M, ANTARES to tylko kilka przykładów nieudanych prób Stanów Zjednoczonych" - napisał na Twitterze irański minister informacji i telekomunikacji Mohamad Dżawad Azari Dżahromi. "Ale jesteśmy NIEPOKONANI!" - stwierdził, zapowiadając kolejne próby z satelitami.

Stany Zjednoczone twierdzą, że program kosmiczny pomaga Teheranowi w rozwijaniu technologii związanych z pociskami balistycznymi dalekiego zasięgu, które mogłyby być przez Iran wykorzystane do przenoszenia głowic jądrowych (których to państwo nie posiada). Teheran zaprzecza, by jego program kosmiczny miał być przykrywką dla prac nad programem rakietowym.