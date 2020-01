Dzieci w 2019 r. o co najmniej 14 tys. mniej niż rok wcześniej Fotolia.com

Wszystko wskazuje na to, że w 2019 r. znów urodziło się mniej dzieci w poprzednim roku. Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że do listopada 2019 r. urodziło się 346,8 tys. dzieci podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego przyszło na świat 360,9 tys. dzieci. To o ponad 14 tys. mniej niż w 2018 r.