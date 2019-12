Holenderskie miasto nie chce w porcie łodzi-monastyru

Niedokończony jeszcze monastyr jest marzeniem opata, który od dwóch lat buduje go na statku, nazwanym Elia II - od Eliasza II, patriarchy Gruzji, zwierzchnik Gruzińskiego Kościoła Prawosławnego. W pływającym monastyrze duchowny ma mieszkać razem z dwoma mniszkami - siostrą Elżbietą i siostrą Nino.

W rozmowie z agencją Reutera opat zauważył, że monastyr na statku to z jednej strony „spokojne miejsce do życia zakonnego, z dala od miasta”. Z drugiej strony zakonnik mógłby od czasu do czasu przyjmować współwyznawców, a Gruziński Kościół Prawosławny ma w Holandii i Belgii około kilkuset członków. - Nie możemy być daleko od naszych parafian - powiedział.

Opat Abibos miał nadzieję, że Elia II będzie mogła regularnie cumować w Vlissingen. Ale burmistrz Els Verhage powiedziała, że miasto co miesiąc udziela zezwoleń na remont statku, pod warunkiem, że zakonnik wkrótce „odpłynie, aby służyć innym wyznawcom swojej wiary”.

Nog voor Nieuwjaar moet het Georgisch-orthodoxe kloosterschip Elia II de Vlissingse haven verlaten. Het schip dat al twee jaar in Vlissingen ligt, wordt opgeknapt, maar de tijd is op, stelt de Zeeuwse gemeentehttps://t.co/g0cngAFTji — de Volkskrant (@volkskrant) December 23, 2019

- Założenie kościoła w porcie jest niedozwolone i stanowiłoby przeszkodę w rozwoju - stwierdziła Verhage. - Opat Abibos został poinformowany na piśmie, że jego statek nie jest już mile widziany - dodała.

Teraz duchowny ściga się z czasem by zdążyć z remontem przed 1 marca i już zapowiada, że szuka innej opcji cumowania u brzegów Holandii. Na razie on i siostry mieszkają w liczącym 40 tys. mieszkańców Vlissingen.