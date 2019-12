Greta Thunberg „Człowiekiem roku” tygodnika „Time”

Magazyn „Time” przyznaje swoje wyróżnienia od 1927 roku. Amerykański tygodnik wybiera zwycięzcę lub zwycięzców, którzy w mijającym roku mieli największy wpływ na wydarzenia na świecie - niekoniecznie dobry. Tegoroczny zwycięzca został ogłoszony w porannym programie „Today” w NBC.



.@GretaThunberg is TIME's 2019 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/YZ7U6Up76v pic.twitter.com/SWALBfeGl6