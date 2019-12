Sondaż: Czy Polska ma problem z antysemityzmem?

Wyniki badania wskazują, że liczba osób podpisujących się pod antysemickimi stereotypami wzrosła o 14 proc. na Ukrainie, o 11 proc. w Polsce, o 9 proc. w RPA, o 8 proc. w Rosji i o 6 proc. w Argentynie - w stosunku do poprzedniego badania, przeprowadzonego w latach 2014-2015. Ok. 25 proc. Europejczyków udzielało antysemickich odpowiedzi na większość z 11 zadanych im pytań.

Jednak nowy ambasador Izraela w Polsce Alexander Ben Zvi mówił w rozmowie z Polsat News, że "Polska nie jest krajem antysemickim". Ambasador mówił też, że jeśli chodzi o antysemityzm Polska nie wyróżnia się na tle Europy. - Widzimy przejawy antysemityzmu w całej Europie - mówił dodając, że w Polsce zdarzają się one podobnie jak w innych krajach naszego kontynentu. Ben Zvi przyznał jednocześnie, że "niepokoją go antysemickie poglądy" niektórych polityków Konfederacji.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy o to, czy uważają, że współczesna Polska ma problem z antysemityzmem.

22,3 proc. uczestników badania odpowiedziało, że "tak".

31,3 proc. stwierdziło, że Polska ma problem z antysemityzmem, ale nie większy niż inne kraje Europy.

Zdaniem 29,9 proc. badanych Polska nie ma problemu z antysemityzmem.

16,5 proc. respondentów nie ma zdania w tej kwestii.

- Na trudności z antysemityzmem zwracają uwagę w podobnym stopniu kobiety, jak i mężczyźni. Nietolerancję wobec Żydów za problem w Polsce uważają częściej osoby powyżej 50 lat (60%) – częściej niż co trzecia osoba w tym wieku zaznacza przy tym, że jest to kłopot nie większy niż w pozostałych krajach Starego Kontynentu. Antysemityzm zauważa prawie 2/3 osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym, a blisko połowa twierdzi, że sytuacja jest zbliżona do tej w pozostałych europejskich krajach. Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania najwięcej osób uważających, że antysemityzm jest współczesnym problemem Polaków znajduje się w miastach liczących od 100 do 199 tys. osób (2 na 3 mieszkańców), w przypadku miesięcznych dochodów są to częściej osoby zarabiające powyżej 5000 zł – ponad połowa z nich - komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak z SW Research.