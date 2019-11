USA: Sąd uniewinnił skazanych na dożywocie po 36 latach

W momencie skazania ich na dożywocie wszyscy byli nastolatkami - podaje AP.

- W imieniu systemu sprawiedliwości, i jestem pewien, że to nie znaczy dla was wiele panowie, chciałbym przeprosić - powiedział sędzia Charles Peters zwracając się do niesłusznie skazanych mężczyzn.

Wszystkich trzech aresztowano w listopadzie 1983 roku za zamordowanie 14-letniego DeWitta Ducketta. Nastolatek zmarł w wyniku postrzelenia go w szyję.

Sprawa została ponownie otwarta w tym roku przez biuro prokuratura stanowego Marilyna Mosby'ego, po tym jak Chestnut wysłał list do biura prokuratora zawierający dowody świadczące o jego niewinności, które odkrył w ubiegłym roku.

Jak się okazało policja otrzymywała wówczas wiele zeznań świadków, którzy twierdzili, że widzieli na miejscu zbrodni innego, 18-letniego wówczas mężczyznę, który miał oddać śmiertelny strzał. Jeden z uczniów widział go, gdy mężczyzna ten uciekał z miejsca zbrodni i porzucił broń, ale śledczy skupili się wówczas nie na tych zeznaniach, lecz na trójcie ostatecznie skazanych podejrzanych.

Mężczyzna, który jest nowym podejrzanym w sprawie, został zastrzelony w 2002 roku.

Chestnut uzyskał dostęp do zeznań świadków obciążających innego podejrzanego w ubiegłym roku, powołując się na prawo do dostępu do informacji publicznej.

- Wszystkie osoby zaangażowane w tę sprawę - dyrekcja szkoły, policja, prokuratura, ławnicy, media i lokalna społeczność - dokonała pochopnego osądu i pozwoliła, by ich ograniczony ogląd na całą sprawę przykrył oczywiste problemy z dowodami - mówi Shawn Armbrust, dyrektor wykonawczy organizacji Mid-Atlantic Innocence Project, który reprezentował przed sądem Watkins. Mężczyzna dodał, że cała sprawa "powinna być lekcją dla każdego, iż szukanie szybkich odpowiedzi może doprowadzić do tragicznych efektów".