Wycięli drzewa i posadzili palmę. Zwracali uwagę na zmiany klimatu

Palma pojawiła się przed Centrum Kształcenia Rolniczego w Chrobrzu. Pomysłodawcy jej posadzenia chcieli zwrócić uwagę na ocieplenie klimatu. "Przechodniu! Czy wiesz, że dzięki zmianom klimatu mogę tu żyć? Pomyśl, co możesz zrobić, aby spowolnić ocieplenie klimatu?” - można przeczytać na tabliczce, którą postawiono przed rośliną. - Musimy zrobić coś, aby uświadomić, że są zmiany w klimacie. Posadzenie tej plamy to element happeningu proekologicznego. Rozumiem, że zostały sprowokowane tradycyjne gusta, ale o to nam chodziło - aby każdy się zastanowił, co zrobić, żeby zmiany w klimacie spowolnić - powiedziała w rozmowie z Polsat News dyrektorka placówki, Anna Lach. - Jako szkoła rolnicza jesteśmy zobowiązani, by takie zmiany nieść - dodała.

Poniżej dalsza część artykułu