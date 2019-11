Sondaż: Polacy obawiają się skutków spowolnienia gospodarczego

Z kolei PMI, wskaźnik koniunktury, w październiku - jak podała firma IHS Markit - spadł do 45,6 pkt z 47,8 pkt miesiąc wcześniej. Każdy odczyt PMI poniżej 50 pkt oznacza, że w odczuciu ankietowanych menedżerów przemysł przetwórczy kurczy się w ujęciu miesiąc do miesiąca, wskazania wyższe oznaczają zaś rozwój tego sektora. Dystans od tej granicy jest miarą tempa tych zmian. W tym świetle koniunktura w polskim przemyśle była w październiku najsłabsza od połowy 2009 r.

- Skutków tych częściej obawiają się kobiety (więcej niż 6 na 10 z nich) niż mężczyźni (ponad połowa z nich). Swoje obawy częściej niż pozostali wyrażają osoby do 24 lat oraz te powyżej 50 roku życia (6 na 10 osób w obu grupach wiekowych). Spowolnienia gospodarczego obawia się 2/3 osób z wykształceniem wyższym. Biorąc pod uwagę dochody najwyższy odsetek osób obawiających się spowolnienia gospodarczego znajduje się wśród zarabiających od 2001 zł do 3000 zł (2/3 z nich). W przypadku miejsca zamieszkania częściej są to osoby z miast liczących od 100 do 199 tys. mieszkańców (3 na 4 z nich) niż pozostali - komentuje wyniki badania Piotr Zimolzak z SW Research.