Atrapy broni w przedszkolu. "Przeciwieństwo propagandy LGBT"

Jak informuje TVN 24, w przedszkolu w Bielsku-Białej grupa rekonstrukcyjna prowadziła lekcję historii i patriotyzmu. Prezentowano podczas niej karabiny, a dzieci mogły trzymać broń. Sprawa wywołała u części rodziców oburzenie. Jeden z nich zgłosił sprawę do Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, ze względu na to, że grupa rekonstrukcyjna po zajęciach reklamowała je w sieci jako przeciwieństwo do "propagandy LGBT". - Jeżeli sami rodzice zwracają się do nas i mówią: "powiedzcie, które to przedszkole, który to żłobek, bo ja nie chcę, żeby moje dziecko tam trafiało", to znaczy, że coś jest na rzeczy - powiedział Konrad Dulkowski z Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych.

