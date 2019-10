USA: Panika przed rybą w Georgii. Władze radzą: zabić natychmiast

Rada departamentu, dotycząca tego, co powinni zrobić mieszkańcy Georgii po znalezieniu wężogłowa, jest prosta. Po pierwsze, nie powinno się go wypuszczać. Po drugie, należy „zabić go natychmiast i zamrozić”.

Dlaczego? Wężogłowy uznawane są niemal wszędzie za jedno z największych zagrożeń dla bioróżnorodności i ekosystemów. Według Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych ryby te pochodzą z Azji Wschodniej i „żerują oraz konkurują z rodzimymi gatunkami”. Ryba może urosnąć nawet do metra długości - podaje DNR.

„Okazy mają długą płetwę grzbietową, która biegnie wzdłuż ich całych pleców, i ciemnobrązowy, plamisty wygląd. Mogą oddychać powietrzem i mogą przetrwać w układach o niskiej zawartości tlenu” - zaznaczono. Ryba bez wody może przeżyć nawet cztery dni. M.in. ta szczególna ich cecha spowodowała, że gdziekolwiek poza hodowlami w Azji się nie pojawią, budzą obawy dotyczące możliwości wyparcia innych gatunków ryb i spowodowania katastrofy ekologicznej.