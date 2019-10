Czy Wałęsa powinien przeprosić za słowa o Kornelu Morawieckim? Fotorzepa, Piotr Wittman

- W środku stanu wojennego atakują nas ze wszystkich stron, a on, kozak, zakłada Solidarność Walczącą. Co to było? Zdrada, proszę panów! Zdrajca! Taka jest prawda - mówił Lech Wałęsa o zmarłym 30 września Kornelu Morawieckim, na konwencji Koalicji Obywatelskiej w Warszawie. Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy, czy były prezydent powinien za te słowa przeprosić.