Giertych: Kostecki? Mamy bardzo poważne przesłanki, aby sądzić, że doszło tam do morderstwa

- Dzisiaj mieliśmy sytuację, w której przesłuchiwał biegłą razem z nami prokurator, o którego my wnosiliśmy, żeby go przesłuchać, bo był na miejscu zdarzenia i przesłuchiwał na okoliczności, o które my chcieliśmy go pytać. Jeżeli jest wniosek o przesłuchanie takiej osoby w charakterze świadka, żadnej ujmy by pan prokurator nie poniósł, gdyby został przesłuchany - powiedział Giertych w TVN24.

- Mamy bardzo poważne przesłanki, aby sądzić, że doszło tam do morderstwa. Mamy bardzo poważne przesłanki wskazujące na to, że doszło do udziału osób trzecich, przynajmniej w pobiciu Dawida Kosteckiego - dodał mecenas. - Pewne działania prokuratury, które blokują pewne wnioski dowodowe mające wyjaśnić tę kwestię, sprawiają wrażenie ochrony dobrego imienia ministerstwa, Służby Więziennej, zakładu karnego kosztem wyjaśnienia najważniejszej zbrodni, jaka jest w polskim prawie. Żądamy w imieniu rodziny, aby państwo wyjaśniło tę zbrodnię - zaapelował.