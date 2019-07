Salvini chce oczyścić kraj z "nielegalnych" romskich obozów

"Celem jest zweryfikowanie informacji na temat obecności nielegalnych obozów w celu opracowania planu eksmisji" - przekazał resort.

Romowie, Sinti i Caminanti to koczownicze grupy etniczne, które żyją w Europie od wieków. Rada Europy szacuje, że we Włoszech mieszka ich od 120 do 180 tys. Ponad połowa z nich to obywatele Włoch, którzy mają prace i domy.

Ze sporządzonego w 2017 roku raportu wynika, że 26 tys. osób mieszka w domach pomocy społecznej lub obozach. W ubiegłym roku Salvini wezwał do przeprowadzenia nowego spisu Romów oraz wydalenia wszystkich, którzy nie mają obywatelstwa.