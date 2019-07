Pożar magazynu whiskey. 45 tys. beczek spłonęło

Całkowicie zniszczony został magazyn, w którym składowany był alkohol. Nie zgłoszono, by w pożarze ktoś ucierpiał.

Po ugaszeniu pożaru strażacy skupili się na tym, by jak najmniej alkoholu przedostało się do środowiska. Urzędnicy koordynowali prace mające na celu zablokowanie możliwości przedostania się alkoholu do lokalnej rzeki, która wpływa do Kentucky. Mimo starań, część wpłynęła do rzeki.

Urzędnicy obawiają się, że obecność alkoholu w rzekach może doprowadzić do śmierci ryb. Okolicznych mieszkańców ostrzeżono, że woda może mieć przebarwienia i nieprzyjemny zapach, a na powierzchni pojawi się piana.

Właściciele firmy poinformowali, że w magazynie znajdowała się "stosunkowo młoda whiskey", która nie była jeszcze gotowa do butelkowania. "Nie wpłynie to na dostępność produktu w sklepach" - poinformowali przedstawiciele firmy.