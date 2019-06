Stan zagrożenia bezpieczeństwa na Alasce. Gwałty i przemoc domowa

Decyzję o ogłoszeniu stanu zagrożenia bezpieczeństwa na Alasce prokurator generalny USA podjął po wizycie w tym stanie w maju tego roku. Dowiedział się że w co najmniej jednej trzeciej z 200 wiosek indiańskich nie ma ani jednego funkcjonariusza policji. Przedstawiciele rdzennych plemion podkreślali, że dojazd do niektórych miejscowości zabiera policji dwa dni, a w przypadku złej pogody trwa to jeszcze dłużej. Utrudnia to walkę z przemocą domową na Alasce, gdzie ponad połowa kobiet staje się ofiarami gwałtów lub agresji ze strony partnerów.