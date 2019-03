USA: Z przewróconej ciężarówki wyciekło 20 tys. litrów atramentu

Nieraz światowe media obiegały już informacje o przewróconych ciężarówkach z piwem lub płynną czekoladą, o furgonetkach, z których ulatywały banknoty, ale przewrócona ciężarówka z atramentem, który zabarwił całą jezdnię, to nowość.

Amerykańskie media informują, że do zdarzenie doszło w środę ok. godz. 2.00 w nocy. Kierowca utracił kontrolę nad ciężarówką i pojazd przewrócił się. Twitterowe doniesienie o utrudnieniach w ruchu drogowym policji w Atlancie mówi, że wyciek z ciężarówki zabarwił drogę międzystanową 285, na południe od autostrady międzystanowej 20.

Wszystkie pasy na I-285 zostały zamknięte, podczas gdy służby używały piasku i innych materiałów, które mogłyby wchłonąć atrament. Południowe pasy ruchu ponownie otworzyły się około 6:15, ale wideo z lotu ptaka wskazywało, że wyciek pozostawił ślad.

We told you it would leave a mark! Here’s what it looks like when a big rig crashes & dumps 40k lbs of printer ink! I-285/sb before MLK Jr Dr. @wsbradio #skycopter @wsbtv #captncam pic.twitter.com/bdzhWc1XcS

#TrafficAlert

It's on the West side at I-285SB at MLK Jr Drive in Atlanta. Ga DOT reports an overturned semitruck spilled 41-thousand pounds of printer ink.

Right now, all lanes are shut down here.

More, coming-up in reports on @GoodDayAtlanta #fox5atl pic.twitter.com/gPxedZ0sWB