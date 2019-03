Wyciekły dane użytkowników Karty Krakowskiej? Hasło: admin123 adobestock

Portal Niebezpiecznik poinformował, że przez pierwsze dwa dni funkcjonowania Karty Krakowskiej, uprawniającej do zniżek w komunikacji miejskiej, po wpisaniu hasła "admin123" do panelu administracyjnego można było uzyskać dostęp do danych osobowych mieszkańców Krakowa.