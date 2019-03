Lider AgroUnii: Czy dążymy do tego, by rolnik codziennie odbierał sobie życie?

Czy dążymy do tego, żeby jak we Francji, w Polsce co dwa dni rolnik odbierał sobie życie, a może co trzy, a może codziennie? – pyta Michał Kołodziejczak w rozmowie z „Rzeczpospolitą”.

Jacek Nizinkiewicz: Dlaczego AgroUnia blokowała centrum Warszawy?

Michał Kołodziejczak, lider AgroUnii: Ponieważ inne metody nie przyniosły pożądanych efektów. Nasze strajki, które odbywały się prawie przez rok, były nieskuteczne. Te strajki nie powodowały utrudnień w ruchu, które byłyby zgłaszane, były takie jak prawo nakazuje. Nie robiły wrażenia na politykach, na których miały to wrażenie zrobić. Niestety wczoraj zrobiło to nie tylko wrażenie na politykach, ale także na społeczeństwie.



Warszawiaków zirytowało środowe zablokowania Placu Zawiszy.



Dzisiaj przepraszam wszystkich, którzy ucierpieli, wszystkich tych którzy nie rozumieją, bo trzeba też zwrócić uwagę, że jest bardzo duża rzesza społeczeństwa, która rozumie to co robimy, ale to, że komuś to przeszkadza, też rozumiem. Wiem, że ta decyzja uderzyła bardzo mocno w społeczeństwo.



W osoby niewinne, które nie mają nic wspólnego z tym, o co walczy AgroUnia.



Dodatkowo te efekty pirotechniczne, petardy palone opony, ale co by pan zaproponował ludziom, by zwrócić uwagę na istotę ich problemu?



Co jest istotą problemu?



Bardzo zła polityka rolna w Polsce, prowadzona od bardzo dawna. Zebraliśmy na specjalnie dedykowanej stronie nasze postulaty. Mamy siedem głównych postulatów, które należy zrealizować jak najszybciej. Mówią o tym, że żywność powinna być odpowiednio znakowana, flagą kraju pochodzenia, surowca z którego została zrobiona. Jest to bardzo istotne wtedy byśmy przekonali się wszyscy ile żywności z zagranicy jest na półkach sklepowych, a jednocześnie te odpowiedniki polskie niszczą się w tym przypadku np. na drodze były to jabłka. Rozumiem oburzenie ludzi o wysypywanie jedzenia na drogę, ale to jedzenie, nie ma w tej chwili wartości ekonomicznej żadnej. Jeżeli my tego nie przywieziemy do Warszawy, i tutaj nie wyrzucimy, to wyrzucimy to za stodołą i tego nikt nie zobaczy.



Przywieźliście te jabłka bo się marnują i nie macie gdzie ich sprzedać?



Dokładnie tak jest, nie mamy tego gdzie sprzedawać, a ceny oferowane dzisiaj przez tych, którzy handlują np. z marketami i innymi odbiorcami są śmiesznie niskie i nie zwracają one kosztów produkcji. Według mnie powinna funkcjonować zasada, że albo coś sprzedajemy za normalne pieniądze, albo będziemy to wyrzucać i nie będziemy tego wyrzucać u nas, w zaciszu naszych problemów, gdzie w tle są ogromne ekonomiczne kryzysy całych rodzin, i tam gdzie cierpią dzieci. Słyszałem wczoraj, że ktoś wiózł dziecko do żłobka i spóźnił się i do żłobka i później do pracy, a jak wytłumaczyć ludziom na wsi, że nie można dziecku kupić nowej odzieży, nie można wysłać na ferie i na wakacje?



Beata Mazurek, rzeczniczka PiS, powiedziała, że protestować można, ale forma protestu była nie do zaakceptowania. Joachim Brudziński, szef MSWiA, nazwał was chuliganami, którzy spowodowali zagrożenie życia, zdrowia i prawnie odpowiecie za to co się stało. Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa, powiedział, że nie wie pan dużo o rolniczej polityce unijnej.



O polityce rolnej UE, czy mamy rozmawiać o tej francuskiej polityce rolnej UE, gdzie już dzisiaj częściej niż co dwa dni jeden rolnik odbiera sobie życie, według prasy francuskiej i według badań? Czy dążymy do tego, żeby jak we Francji, w Polsce co dwa dni rolnik odbierał sobie życie, a może co trzy, a może codziennie? Myślę, że nawet jeden rolnik odbierający sobie życie na miesiąc to jest za dużo. Z powodów takich, że w UE rękę na gospodarstwach rolnych położyły korporacje, które rządzą i które lobbują swoje interesy, interesy swoich dostawców. To wszystko obserwowaliśmy latem, kiedy jedna z sieci wielkopowierzchniowych odmówiła dostaw białej kapusty po cenie 1,20 zł, powiedzieli: ok, my kupimy z Polski po 1,20 zł, a jeżeli nie, to kupimy z Holandii za 1,60 zł, ale wy Polacy będziecie robić nam po 1,20 zł. My tego nie rozumiemy, te sieci dbają o interes swojego kraju, kapitał ma narodowość, a my odpowiednimi przepisami i działaniami politycznymi musimy lobbować, żeby w Polsce produkcja żywności się opłacała. Jeżeli nie będzie tej taniej konkurencji polskiej kapusty po 1,20 zł za sztukę, to będzie nie ta po 1,60zł z Holandii, tylko wtedy Holandia powie 3,60 zł i pan jak będzie chciał, to pan wtedy sobie to kupi, ale jakość nie będzie taka jak polskiej kapusty, tylko taka jaką Holender będzie chciał przywieźć do Polski. Co do słów pana Brudzińskiego, to słowa uderzające w Polskich rolników w bezradność Polskich rolników…



„Każdy z przedstawicieli tej chuliganerii, która sprowadziła realne zagrożenie zdrowia i życia uczestników ruchu drogowego musi ponieść konsekwencje wynikające z polskiego prawa.”- powiedział szef MSWiA w wPolityce. Po co paliliście opony?



Żeby zwrócić uwagę, a palone opony to jest symbol strajków w całej Europie.



Cała rozmowa z Michałem Kołodziejczakiem w jutrzejszej „Rzeczpospolitej” i na www.rp.pl.