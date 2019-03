Bruksela: Alarm bombowy. Ewakuowano 40 osób

Według lokalnych mediów policja odgrodziła duży obszar. Na miejscu pojawiła się także straż pożarna i służby medyczne.

W budynku, z którego ewakuowano czterdzieści osób mieści się firma, która wykonuje między innymi prace zlecone przez Komisję Europejską. Zlokalizowana jest ona przy Breydel Street w Brukseli.

Jak informuje rtl.be, około godziny 10.30 do firmy wykonano telefon i poinformowano, że w budynku niedługo wybuchnie bomba. – Na miejsce wezwała nas policja, aby być przygotowanym na każdą ewentualność - powiedział rzecznik straży pożarnej w Brukseli, Walter Derieuw. Rzeczniczka policji Ilse Van de Keere poinformowała natomiast, że teren otoczono policyjnym kordonem. Potwierdziła również, że ewakuowano 40 osób. - Na miejscu są psy tropiące, niebawem pojawi się także policja federalna – zaznaczyła.

