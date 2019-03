Sondaż: Czy Polacy chcą wprowadzenia trzynastej emerytury

Czy Polacy popierają wprowadzenie trzynastki w postaci najniższej emerytury (1100 zł) dla każdego emeryta? Odpowiedź w sondażu SW Research dla serwisu rp.pl.

500 plus dla pierwszego dziecka, zwolnienia z podatków, "trzynastka" dla emerytów - to obietnice Jarosława Kaczyńskiego, które padły podczas konwencji programowej w Warszawie.

13-sta emerytura może kosztować ok. 7-8 mld zł w jednym roku. W Polsce mamy ok. 7 mln emerytów (nie uwzględniając rencistów). Jeśli każdy w maju 2019 r. miałby otrzymać jednorazowy dodatek w wysokości 1100 zł, to daje nam to ok. 7,7 mld zł kosztów

„Wypłata po 1100 zł z pewnością pomoże odświeżyć emerytom pamięć, przypominając, na kogo głosowali trzy lata temu. I zagłuszy konkurencyjny postulat PSL zwolnienia emerytów z podatku dochodowego” – komentuje Krzysztof Adam Kowalczyk.

Większość ankietowanych (63 proc.) jest za wprowadzeniem trzynastki w postaci najniższej emerytury (1100 zł) dla każdego emeryta. Przeciwny jest co czwarty badany, a 12 proc. respondentów nie umiało w tej sprawie zająć jednoznacznego stanowiska.

- Częściej za tym pomysłem są kobiety (65 proc.), badani powyżej 50 lat (69 proc.) oraz osoby o najniższym poziomie wykształcenia (82 proc.). Tego zdania są też częściej respondenci o dochodzie 1001-2000 zł netto (71 proc.) oraz osoby z miast do 20 tys. mieszkańców (71 proc.) - zwraca uwagę Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.