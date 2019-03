Obsceniczny tweet Bolsonaro. Krytykują nawet zwolennicy

Skrajnie prawicowy prezydent Brazylii, Jair Bolsonaro został skrytykowany po tym, jak w opublikowanym tweecie umieścił obsceniczny materiał jako prezentację tezy, że słynny karnawał w jego kraju wymknął się spod kontroli.

Nowy prezydent, często krytykowany za uwagi dyskredytujące kobiety, gejów i osoby czarnoskóre, opublikował w tweecie wideo przedstawiające mężczyznę oddającego mocz na głowę innego mężczyzny. Do zdarzenia doszło w czasie jednej z popularnych w Brazylii parada karnawałowych. Bolsonaro stwierdził, że to przykład moralnej degeneracji w jego kraju.

"Nie czuję się dobrze, pokazując to, ale musimy ujawnić prawdę, aby ludzie byli świadomi i zawsze ustalali swoje priorytety - tak wiele grup karnawałowych ulicznych bawiło się w Brazylii" - napisał prezydent do 3,4 miliona osób śledzących go na Twitterze .

Wideo obejrzało już prawie 4 miliony użytkowników. Internauci rozpowszechniają tweeta używając hasztagów m.in. #ImpeachmentBolsonaro, #BolsonaroTemRazao czy #goldenshowerpresident.

W 40-sekundowym klipie, który według mediów brazylijskich nakręcono w poniedziałek podczas karnawału w Sao Paulo, można zobaczyć trzech mężczyzn tańczących na dachu wiaty przystanku autobusowego. Jeden z mężczyzn, raczej rozebrany niż ubrany, wydaje się wkładać palec we własny odbyt, gdy jeden z jego towarzyszy oddaje mocz na jego głowę, ku uciesze tłumu.

Niektórzy krytycy potępili prezydenta za użycie pojedynczej sceny, do potępiania popularnego corocznego karnawału, który w tym roku był wykorzystywany także do protestowania przeciwko nietolerancji zarzucanej Bolsonaro wobec mniejszości.

Inni krytycy, w tym niektórzy z prawej strony, zwrócili uwagę, że zamieszczanie tego typu materiałów jest poniżej godności urzędu, a film mogą bez problemów obejrzeć także dzieci.

- Moja sześcioletnia wnuczka widziała tę scenę na Twitterze, podobnie jak miliony innych dzieci, których rodzice śledzą Bolsonaro na tym portalu - powiedział dziennikarz telewizyjny Fabio Pannunzio. - Chciałbym wiedzieć, jak prezydent republiki może im wytłumaczyć to, co właśnie zobaczyli - stwierdził.