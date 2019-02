"Dwoje wystarczy". Egipt walczy z przyrostem naturalnym

"Dwoje wystarczy" - to hasło prowadzonej przez egipski rząd kampanii na rzecz ograniczenia przyrostu naturalnego w Egipcie. Co roku liczba mieszkańców Egiptu zwiększa się aż o 2,6 mln - wkrótce Egipt ma zamieszkiwać 100 mln osób, z czym nie jest w stanie poradzić sobie gospodarka tego kraju - informuje Reuters.

Egipski rząd przeznaczył na dwuletnią kampanię 4,25 mln dolarów. Dodatkowe 500 tys. dolarów przeznaczyło na pomoc w jej realizacji ONZ.

Poniżej dalsza część artykułu

Celem kampanii jest przekonanie Egipcjan do odchodzenia od tradycyjnej, wielodzietnej rodziny na rzecz modelu 2+2.

Zdaniem prezydenta Egiptu Abdela Fattaha al-Sisiego nadmierny przyrost liczby mieszkańców jest drugim najważniejszym zagrożeniem dla kraju, zaraz po terroryzmie.

- Grozi nam niedobór zasobów wody... niedobór miejsc pracy, musimy naprawdę rozpocząć kontrolę wzrostu populacji, aby ludzie mogli poczuć korzyści z rozwoju (gospodarczego) - przyznała minister ds. solidarności społecznej Ghada Wali.

Jeszcze w 2008 roku, w wyniku prowadzenia ze wsparciem USA programu kontroli urodzin, dzietność Egipcjanek spadła z 5,6 w 1976 r. do 3, podczas gdy odsetek osób korzystających ze środków antykoncepcyjnych wzrósł z 18,8 do 60,3 proc.

Kiedy pomoc USA się skończyła polityka kontroli urodzin została zarzucona. W 2014 roku dzietność kobiet zwiększyła się do 3,5. Teraz Amerykanie znów dostarczają Egiptowi pomocy finansowej, której celem jest ograniczenie przyrostu naturalnego, ale są to wielokrotnie niższe środki niż te, które trafiały do Egiptu w latach 1976-2008.

Celem kampanii "Dwoje wystarczy" jest 1,1 mln najuboższych rodzin. W ramach kampanii prowadzonej we współpracy z organizacjami pozarządowymi wolontariusze mają odwiedzać Egipcjan i zachęcać ich, by decydowali się na mniej dzieci.

Kobiety mają być zapraszane na seminaria, na których kaznodzieje mają tłumaczyć im, że islam pozwala na planowanie rodziny, a lekarze mają odpowiadać na pytania dotyczące antykoncepcji. Ponadto mniejsze rodziny mają być promowane na billboardach i w telewizyjnych reklamach. Celem jest zmniejszenie dzietności do 2,4 do 2030 roku.

Rząd ma zacząć również dostarczać Egipcjanom darmowych środków antykoncepcyjnych. Obecnie korzysta z nich zaledwie co trzecia kobieta w Egipcie.