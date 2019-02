Lotnisko w Dublinie na chwilę zawiesiło loty. Przez drona

W komunikacie, zamieszczonym na Twitterze, port lotniczy poinformował, że "ze względów bezpieczeństwa tymczasowo zawiesza operacje lotnicze na lotnisku w Dublinie z powodu potwierdzonej obserwacji drona nad lotniskiem".

"Pasażerowie powinni odwiedzić strony internetowe swoich linii lotniczej w celu uzyskania aktualizacji statusu lotu" - dodano w komunikacie.

For safety reasons we are temporarily suspending flight operations @DublinAirport due the confirmed sighting of a drone over the airfield. Passengers should contact their airline's website for flight updates. We will post updates here when they become available.